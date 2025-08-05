"Ростех" начнет серийное производство МС-21 в 2026 году - Чемезов

"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, "Суперджет" [импортозамещенный] и Ил-114 в 2026 году, передает РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин на выставке "Иннопром" заявил, что импортозамещенный "Суперджет" и Ил-114 будут сертифицированы до конца 2025 года, а МС-21 и самолет "Байкал" "будут готовы к серийному производству в 2026 году", при этом конкретный срок получения сертификатов этими самолетами он не назвал.

И если МС-21 уже проходит сертификационные испытания, а "Ростех" собрал уже 14 таких бортов, то у "Байкала" перспективы более туманные – пока есть вопросы к конструкции самолета, готовится лишь прототип для испытаний.