Евгений Солнцев открыл форум "серебряных" волонтеров в Оренбургской области

05 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Оренбургская область
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Евгений Солнцев открыл форум "серебряных" волонтеров в Оренбургской области

В Оренбургской области открылся форум "серебряных" волонтеров "55+". В открытии принял участие глава регион Евгений Солнцев.

На мероприятие в санаторий "Русь" съехались 120 "серебряных" волонтеров со всей области, а также сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения.

Евгений Солнцев предложил в следующем году продлить форум на несколько дней.

"Сделаем мероприятие более продолжительным, чтобы у вас было время пообщаться после представления практик. Спасибо вам за ваше неравнодушие, что дарите свое внимание всем, кому это необходимо", – сказал глава региона.

Он вручил награды победителям конкурса "Лучший "серебряный" волонтер". Их получили 8 победителей в номинациях: "По зову сердца" – помощь участникам и семьям участников СВО, "Волонтеры Отечества" – помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также в специальных номинациях "Самый старший" и "Самый младший" среди "серебряных" волонтеров.

Евгений Солнцев, серебряные волонтеры(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

"За пять месяцев моей работы в Оренбуржье, отметил для себя важную вещь: у нас очень много неравнодушных людей, готовых помочь друг другу. Это касается всех возрастов и профессий. Особого внимания заслуживают "серебряные" волонтёры. За последние девять лет их количество в регионе выросло в 3,5 раза. Приятно видеть, как стремление к объединению и общественной пользе становится всё сильнее, - написал Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

С каждым годом численность волонтеров "серебряного возраста" растет. С 2016 года волонтеров стало больше в 3,3 раза. Сейчас в регионе – более 1 000 добровольцев старше 55 лет. В 23 районах создано 35 отрядов.

Евгений Солнцев, серебряные волонтеры(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Глава Оренбуржья особо отметил проект в Новосергиевском районе - клуб "Узелки". "Наши пожилые волонтёры плетут сети, шьют балаклавы, собирают посылки для бойцов СВО", - рассказал он. В Беляевском районе открыта комната социального назначения "Доброе сердце". В Тюльганском бабушками организован кукольный театр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участники форума представили практики, которые успешно реализуются в территориях: "Дансэ плюс!" – создание танцевального коллектива, "Бабушкина школа" – организация совместного досуга пожилых людей и молодежи, направленная на преемственность поколений, "Фотоностальгия" – совместный просмотр семейных архивов представителями старшего и младшего поколений.

Евгений Солнцев, серебряные волонтеры(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

На празднике чествовали победителей конкурса среди приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов "Счастлив тот, кто счастлив дома!". Тех, кто протянул руку помощи одиноким пожилым людям, принял их в свою семью. Стационарозамещающая технология "приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов" действует в рамках нацпроекта "Семья". С 2013 года в регионе было создано 212 приемных семей.

Мероприятие проводится в рамках региональной программы "Активное долголетие", цели и задачи которой созвучны национальному проекту "Семья".

Теги: Евгений Солнцев, серебряные волонтеры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети