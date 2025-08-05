Евгений Солнцев открыл форум "серебряных" волонтеров в Оренбургской области

В Оренбургской области открылся форум "серебряных" волонтеров "55+". В открытии принял участие глава регион Евгений Солнцев.

На мероприятие в санаторий "Русь" съехались 120 "серебряных" волонтеров со всей области, а также сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения.

Евгений Солнцев предложил в следующем году продлить форум на несколько дней.

"Сделаем мероприятие более продолжительным, чтобы у вас было время пообщаться после представления практик. Спасибо вам за ваше неравнодушие, что дарите свое внимание всем, кому это необходимо", – сказал глава региона.

Он вручил награды победителям конкурса "Лучший "серебряный" волонтер". Их получили 8 победителей в номинациях: "По зову сердца" – помощь участникам и семьям участников СВО, "Волонтеры Отечества" – помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также в специальных номинациях "Самый старший" и "Самый младший" среди "серебряных" волонтеров.

"За пять месяцев моей работы в Оренбуржье, отметил для себя важную вещь: у нас очень много неравнодушных людей, готовых помочь друг другу. Это касается всех возрастов и профессий. Особого внимания заслуживают "серебряные" волонтёры. За последние девять лет их количество в регионе выросло в 3,5 раза. Приятно видеть, как стремление к объединению и общественной пользе становится всё сильнее, - написал Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

С каждым годом численность волонтеров "серебряного возраста" растет. С 2016 года волонтеров стало больше в 3,3 раза. Сейчас в регионе – более 1 000 добровольцев старше 55 лет. В 23 районах создано 35 отрядов.





Глава Оренбуржья особо отметил проект в Новосергиевском районе - клуб "Узелки". "Наши пожилые волонтёры плетут сети, шьют балаклавы, собирают посылки для бойцов СВО", - рассказал он. В Беляевском районе открыта комната социального назначения "Доброе сердце". В Тюльганском бабушками организован кукольный театр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Участники форума представили практики, которые успешно реализуются в территориях: "Дансэ плюс!" – создание танцевального коллектива, "Бабушкина школа" – организация совместного досуга пожилых людей и молодежи, направленная на преемственность поколений, "Фотоностальгия" – совместный просмотр семейных архивов представителями старшего и младшего поколений.

На празднике чествовали победителей конкурса среди приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов "Счастлив тот, кто счастлив дома!". Тех, кто протянул руку помощи одиноким пожилым людям, принял их в свою семью. Стационарозамещающая технология "приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов" действует в рамках нацпроекта "Семья". С 2013 года в регионе было создано 212 приемных семей.

Мероприятие проводится в рамках региональной программы "Активное долголетие", цели и задачи которой созвучны национальному проекту "Семья".