Более 330 человек погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

Более 330 человек погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область, более 550 получили ранения. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью "КП".

Еще 553 человека были ранены.

"Жители приграничных сел и поселков также подтверждали, что украинские боевики намеренно издевались над мирным населением, убивали", - добавил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что предварительный ущерб от вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область оценивается более чем в 3 млрд руб.

ВСУ вторглись в Курскую область в ночь на 6 августа 2024 года, совершив множество военных преступлений против мирного населения, включая убийства и террористические акты. Было захвачено около тысячи квадратных километров территории. В апреле Курская область была полностью освобождена.