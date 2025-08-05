05 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

Следствие: Организаторы теракта в "Крокусе" выделили 350 тысяч рублей на оружие

Организаторы теракта в концертном зале "Крокус сити холл" выделили для приобретения оружия 350 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах говорится, что Хусейн Хамидов*, по указанию руководителей террористической организации "Вилаят Хорасан"**, использовал свои банковские счета для переводов денежных средств. В частности, 24 февраля 2024 года, находясь в Екатеринбурге, Хамидов* перевел 350 000 рублей со своего счета на банковский счет Шахромджона Гадоева*.

По версии следствия, Гадоев* позже перевез из Дагестана в Подмосковье на машине, оборудованной тайником, три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. Это оружие и боеприпасы он вместе с сообщником передал одному из непосредственных исполнителей нападения на "Крокус Сити Холл" - Шамсидину Фаридуни*.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 г.ода В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку. Ответственность за теракт брала на себя группировка "Исламское государство"**. При этом российские власти утверждали, что за организацией теракта стоит Украина.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

** Террористическая организация, запрещенная в России

Теги: теракт, крокус


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