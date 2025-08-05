05 Августа 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд поставил точку в судьбе Фонда Ройзмана*

Свердловский областной суд поставил точку в деле о ликвидации Фонда Ройзмана* и оставил апрельское решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга в силе.

Напомним, что ранее суд вынес решение о ликвидации, поскольку Минюст нашел ряд нарушений, на основании которых благотворительный фонд было необходимо закрыть. На это Фонд Ройзмана* подал апелляцию.

"Ответчик и его представитель обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения", - рассказали в пресс-службе областного суда.

Отметим, что 1 августа стал последним днем работы фонда, так как в этот день заканчивалась аренда помещения. Как отмечал сам Ройзман*, существовала надежда, что суд вынесет решение в их сторону, после чего организация переехала бы на новое место, однако сегодняшнее судебное заседание поставило точку в судьбе благотворительного фонда.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ

Теги: Фонд Ройзмана*, суд, ликвидация


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