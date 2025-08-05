После землетрясения южная часть Камчатки сместилась на восток

Камчатка сдвинулась после мощного землетрясения 30 июля. По предварительным расчетам, сдвиг в южной части полуострова составил почти два метра на восток – это очень много.

"Провели предварительный расчет по результатам геодинамических наблюдений. Оказалось, что все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра, что сопоставимо с горизонтальными смещениями после землетрясения 2011 г. в Тохоку, Япония. Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский, соответственно) сместился несколько скромнее", - говорится в сообщении Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Ученые отмечают, что картина смещений согласуется с предварительной моделью подвижек в очаге, где максимум отмечался на южном фланге. Это "обеспечило полноценный макросейсмический эффект в Северо-Курильске, и недостаточно полноценный – в Петропавловске-Камчатском".