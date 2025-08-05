05 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Банк ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке. Речь идёт о 2%.

Ставки составят от 23,3% годовых на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках и от 23,9% годовых — на индивидуальное жилищное строительство. С учётом текущей динамики ВТБ оценивает рыночные объемы ипотечных выдач по итогам 2025 г. на уровне 4,04 трлн руб. (ранее – 3,8 трлн руб.), сообщает пресс-служба банка.

В России начал восстанавливаться спрос на ипотеку. Так, в июле выдача ипотечных кредитов выросла на 11% по сравнению с первым месяцем лета. В ВТБ подсчитали, что в июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 млрд руб. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 млн руб.

Теги: ВТБ, ипотека, ставка


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