05 Августа 2025
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Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Застройщик&quot;

В ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге сдан 15-этажный жилой дом с детским садом

"УГМК-Застройщик" завершил строительство и получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового 15-этажного дома в жилом квартале "Нагорный" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, совсем скоро собственники 115 квартир получат свои ключи. Секции объединяет парадная c мягкой гостевой зоной и туалетными комнатами. Неотъемлемой частью инфраструктуры станет соседский центр с зоной коворкинга, в котором жители смогут поработать, встретиться с соседями или отметить день рождения.

ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

В специально оборудованном помещении родители могут оставить коляску, а владельцы животных помыть лапы питомца после прогулки. Во дворе установлен многофункциональный комплекс для детей. В перспективе появятся лаунж-зоны для отдыха.

ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Главной особенностью секции станет дошкольное учреждение на 118 мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет. У детского сада будет своя закрытая территория. Учреждение разместится на первом и втором этажах, в помещениях с высокими потолками и панорамными окнами, его общая площадь составит 2 тысячи квадратных метров. Здесь будут оборудованы мастерские, где ребята смогут заниматься шитьем, столярным делом, робототехникой, изучать английский язык, посещать логопедические занятия и готовиться к школе.

ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

В распоряжении детей и воспитателей будет также музыкальный и спортивный зал, комплекс 3D физкультуры С. Реуцкого, медицинские комнаты. Для детей будет организован мягкий кинотеатр на лестничных маршах. Завтракать, обедать и ужинать воспитанники будут не в группах, а в специальном детском кафе, где они также смогут освоить и базовые кулинарные навыки. Здесь будет создан детский коворкинг, где будут проходить детские советы. А гулять – в специально отведенных прогулочных зонах на территории жилого квартала.

ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Уже несколько лет жилой квартал "Нагорный" является самодостаточным. Здесь есть магазины, ресторан и кофейня, медицинский центр, фитнес-клуб с бассейном, детский развивающий клуб. Между первой и второй секцией жилого квартала застройщик обустроил сквер. Уже высажены молодые деревья и кустарники, установлены беседки, большие модули-скамейки. Пространство уже открыто и доступно для всех желающих.

ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

На протяжении нескольких лет проект входит в пятерку лучших новостроек России по потребительским качествам рейтинга ЕРЗ.РФ и получает высокие оценки экспертов строительной отрасли. В 2024 году проект стал победителем в категории "Лучший жилой проект в РФ, редевелопмент территории нежилой застройки" федерального конкурса "ТОП ЖК". В этом году управляющая компания ЖК "Нагорный" стала победителем межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства в номинации "Лучшая организация по содержанию мест общего пользования".

ЖК "Нагорный" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Застройщик"

Теги: Нагорный, дом, детсад, Екатеринбург


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