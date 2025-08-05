Два подростка попали в базу "Миротворца" из-за позиции о России

В базе "Миротворца" появились данные о двух 17-летних парнях. Причина – поддержка России.

Как следует из страницы Александра Ц., он попал в базу за поддержку действий России. Никита Н. внесён в базу по собственной просьбе. Из прилагаемого письма следует, что он негативно относится к действующему украинскому режиму и выражает солидарность с курсом российских властей. Оба подростка разделяют официальную позицию России по вопросу Крыма, пишет ТАСС.

"Миротворец" появился 11 лет назад. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.