В Ростовской области загорелась подстанция после атаки БПЛА

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

По его словам, БПЛА уничтожены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров был ликвидирован. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен, пострадавших нет.

1 августа под удар БПЛА в Ростовской области попали Таганрог, Новошахтинск, а также Мясниковский Родионово-Несветайский, Неклиновский и Тарасовский районы. Были повреждены жилые дома.