Молодежный кластер в екатеринбургском "Салюте" откроют в День города

Стала известна дата открытия молодежного кластера в "Салюте" в Екатеринбурге. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, свои двери бывший кинотеатр откроет уже в День города - 16 августа.

По его словам, с 16 по 23 августа "Салют" будет открыт для участников проекта "Молодой город". Остальные же смогут посетить его уже в сентябре.

Напомним, что "Салют" станет площадкой для молодежных инициатив в сферах видео и кинопроизводства, урбанистики, дизайна, ремесел и других арт-направлений. Помимо этого, в бывшем кинотеатре будут временно располагаться штаб-квартиры крупных городских мероприятий. В свободное время там будут проводить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, а также авторские и предпремьерные показы.

"Кластер призван помогать молодежи на каждом из этапов реализации креативного продукта: от зарождения идеи до продвижения и продажи. В здании планируется оборудовать коворкинги, переговорные, учебные классы, спикерские, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, залы для мероприятий, кинозал, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Кластер станет альтернативным местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге", – рассказывал ранее Валерий Пиличев.