Медведев отреагировал на отказ Москвы от обязательств по ракетам средней и меньшей дальности

Бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о том, что Москва отказывается от добровольного моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

"Это новая реальность, с которой всем нашим противникам придётся считаться. Ожидайте дальнейших шагов", - приводит "Ъ" запись Медведева в X.

Ранее в МИД России заявили, что из-за действий США прекратилось существование Договора о ликвидации РСМД в 2019 г., а к 2023 г. РФ зафиксировала случаи переброски американских систем, способных к наземному пуску таких ракет, в страны Североатлантического альянса для "обкатки" подобных вооружений. МИД РФ отметил, что условия для сохранения моратория исчезли.