Трамп заявил о повышении пошлин для Индии из-за перепродажи нефти РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что существенно повысит импортные пошлины для Индии из-за перепродажи российской нефти.

По словам главы государства, Нью-Дели получает огромную прибыль от перепродажи нефти из России и ее не волнует количество погибших на Украине. При этом Трамп не уточнил, о каком именно повышении идет речь.

30 июля Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединённые Штаты введут 25-процентный тариф на товары, импортируемые из Индии, так как страна является одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей.