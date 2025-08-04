"Норникель" за первое полугодие получил прибыль в $842 млн

Опубликованы данные о прибыли "Норильского никеля" по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие 2025 г. Она выросла год к году на $13 млн.

За первые полгода 2025 –го прибыль составила $842 млн (за первые полгода 2024 г. она составляла $829 млн), следует из опубликованных данных.

Ранее финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев объяснил отказ предприятия от выплаты дивидендов за 2024 г. Заявление прозвучало на годовом собрании акционеров. Совет директоров считает нецелесообразной выплату дивидендов за счет наращивания долга. Малышев сообщил, что "Норникель" вынужден приоритизировать инвестиционную программу, выполняя обязательства по коллективному договору и по развитию территорий в зоне присутствия основных активов компании.