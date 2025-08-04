Интернет-сервисы удаляют трек "Тем, кто с нами" рэперов Басты, Гуфа и АК-47

Сервис "Яндекс.Музыка" удалил из своей библиотеки трек "Тем, кто с нами" рэперов Гуфа (Алексей Долматов), Ноггано (он же Баста, он же Василий Вакуленко) и дуэта АК-47. При попытке прослушать песню появляется дисклеймер о том, что контент недоступен по требованию Роскомнадзора, заметил "Коммерсант".

Суть претензий не раскрывается, но можно предположить, что они связаны с пропагандой наркотиков.

Трек также скрыли такие площадки как Apple Music и Spotify, а клип на песню пропал с YouTube-канала музыкального лейбла Gazgolder (один из совладельцев лейбла – Василий Вакуленко).

АК-47 выпустил альбом "МегаPolice" и трек "Тем, кто с нами" в 2010 году. В 2024 году был принят закон о запрете пропаганды наркотиков в СМИ, произведениях искусства и в интернете.