Медведь пробрался в гаражный кооператив в Сургутском районе

Медведь пробрался в гаражный кооператив поселка Солнечный Сургутского района, сообщает "Сургутинформ ТВ"

О появлении косолапого жителей предупредила местная администрация после того, как в сеть попало видео с камер наблюдения, установленных в одном из гаражных кооперативов. Медведь огибая забор, прошел на территорию, где в этот момент находился мужчина. Незваного гостя югорчанин заметил не сразу, а увидев его, поспешил в свою машину. Впрочем, и сам медведь не горел желанием знакомиться и предпочел быстро ретироваться.

В администрации Солнечного заверили, что сейчас жителям поселения больше ничего не грозит. Специалисты администрации сельского поселения Солнечный совместно с сотрудниками полиции направили животное в лес. Медведь вблизи поселка не замечен,.