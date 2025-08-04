Почти половина соучастников исполнителей теракта в "Крокусе" частично признали вину

Восемь из пятнадцати соучастников непосредственных исполнителей теракта в концертном зале "Крокусе" частично признали вину в преступлениях.

"Частично признали вину восемь человек, а вину отвергли – семеро", - приводит ТАСС слова представителя 127 потерпевших, адвоката Людмила Айвар.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 г. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку. Ответственность за теракт брала на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом российские власти утверждали, что за организацией теракта стоит Украина.