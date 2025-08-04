ФК "Урал" подписал бразильского полузащитника

Состав екатеринбургского ФК "Урал" пополнил 29-летний бразилец Лео Кордейро.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, контракт с игроком был подписан сегодня. Полузащитник будет выступать под 22-м номером.

Лео начал карьеру в бразильских клубах, а на профессиональном уровне дебютировал в Португалии в команде "Жил Висенте". До переезда в Екатеринбург Кордейро успел поиграть в еще четырех португальских клубах.

В главном чемпионате этой страны он провел 62 матча и забил 4 гола, во втором по статусу дивизионе – 89 игр и 5 мячей. В своем предыдущем клубе "Эштрела" Лео Кордейро был капитаном.

Напомним, недавно "Урал" покинул один из лидеров команды Даниэль Мишкич.