В курской администрации Хинштейна сменился пятый министр финансов за полгода

В правительстве Курской области, врио губернатора которой является Александр Хинштейн, вновь сменился министр финансов, внимание на это обратило издание "Площадь".

По данным издания, ио министра стала Елена Каськова. До этого она была заместителем министра финансов и бюджетного контроля. С 12 июля по сегодняшний день ведомство возглавляла Алла Сивцева.

До Сивцевой министром была Людмила Гапонова, она проработала в этой должности три месяца. До нее месяц была министром финансов Инна Апонасенко. Ну а ее предшественницей была Наталья Рудакова, она написала заявление об уходе в начале марта.

Самого Хинштейна, напомним, назначили врио губернатора в декабре 2024 года, прежний губернатор Алексей Смирнов сейчас находится в СИЗО, его предшественник Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством.

Между тем, в сентябре у курян снова выборы губернатора – вторые меньше чем за год.