04 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

Путин возмутился ситуацией с водоводом, построенным в ДНР под кураторством Тимура Иванова

Водоснабжение (точнее, его отсутствие) стало главной темой открытой части разговора президента России Владимира Путина с главой ДНР Денисом Пушилиным. Ситуация в регионе с водой критическая (блокада канала со стороны Киева и с грехом пополам построенный водовод, не покрывающий нужды Донецка).

"Владимир Владимирович, честно Вам скажу, что самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду. По Вашему решению был построен водовод, он дает 250 тысяч кубов сейчас стабильно. Дальше у нас был расчет на внутренние резервные водохранилища, ранее таковыми они были, потому что 850 тысяч [кубометров] необходимого количества воды поставлялось через канал Северский Донец – Донбасс. Мы добирали до 50 процентов, до половины от необходимого количества, резервными водохранилищами", - сообщил Пушилин.

Далее он перешел на тему расчистки русел рек и борьбу с водопотерями, а также перечислил города, из которых в почти миллионный Донецк отправили несколько десятков водовозок.

Путин снова вернулся к водоводу Дон-Донбасс: "Денис Владимирович, но, к сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю".

Ранее сообщалось, что экстренное строительство водовода курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ныне осужденный на 13 лет за взяточничество.

К теме водовода больше не возвращались, зато поговорили о водопотерях, доходящих до 60% в том числе из-за… отсутствия воды в сетях.

"Первая причина: мы сейчас вынуждены были сократить еще графики, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Макеевской агломерации сейчас раз в три дня на несколько часов подается вода, в Енакиево и группе близлежащих городов – раз в четыре дня, в Мариуполе – раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Мы ремонтируем, ежедневно устраняется сто порывов. И в пике у нас доходило до двух тысяч в неделю именно этих аварий. Это уже мало того, что изношенность сетей накопленная, десятилетиями не ремонтировалось", - пожаловался Пушилин.

Теги: днр, водовод, владимир путин, денис пушилин


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