В России могут узаконить порядок воспитания детей после развода

Госдума может узаконить порядок совместного воспитания детей после развода родителей. Это случится, если депутаты примут внесённый законопроект.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента. Авторами идеи стали депутаты Андрей Свинцов (ЛДПР), Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия – за правду"), Алексей Корниенко (КПРФ).

В пояснительной записке к документу говорится, что количество разводов в России остаётся критически высоким. В первые полгода 2024-го их было 373 тыс. 336, что составляет 80% от количества заключённых в указанные месяцы браков. Наличие детей при этом не останавливает родителей от развода.

Законопроект в случае принятия закрепит в российском семейном законодательстве порядок совместного воспитания детей родителями. Для этого вносятся изменения в статью 24 Семейного кодекса, предусматривающие обязанность суда при расторжении брака в каждом конкретном случае рассмотреть необходимость назначения порядка совместного воспитания прежде, чем определить место проживания несовершеннолетнего ребенка с одним из родителей.