ХК "Автомобилист" покинули двое нападающих

Нападающие Ник Меркли и Владимир Кузнецов покинули екатеринбургский ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, контракты с хоккеистами расторгнуты по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации. При этом игроки останутся одноклубниками и продолжат карьеру в другой команде. О переходе их новый клуб объявит в ближайшее время.

Кузнецов дебютировал за "Автомобилист" в сезоне-2017/18 и с тех пор провел 114 матчей, отметившись 30 (14+16) набранными очками. В прошлом сезоне форвард принял участие в 40 матчах, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Меркли пополнил состав уральцев год назад. В прошлом сезоне на счету канадского легионера было 66 матчей в КХЛ и 22 (12+10) балла за результативность.

Напомним, ранее "Автомобилист" продлил контракт с защитником Ником Эбертом.