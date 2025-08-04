Цены в турецких ресторанах и отелях за год выросли на треть

В турецких ресторанах и отелях цены за год выросли на 34%, передает РИА Новости со ссылкой на июльский отчет органа статистики Турции. Этот рост в целом соответствует текущему уровню годовой инфляции в стране – около 33%.

На прошлой неделе сообщалось, что турецкие отели пошли на снижение цен до уровня прошлого года из-за низкого потока туристов из России, об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

По оценкам экспертов, в начале 2025 года турецкие отели подняли цены на 20-25%. Но уже к началу высокого сезона, осознав ошибку, они начались снижать цены и делать скидочные предложения.

Ранее в Ассоциации туристических операторов России пересмотрели оценку турпотока из РФ в Турцию в этом году примерно на 300-400 тыс. в сторону уменьшения – до 2,8 млн человек.

При этом российские туристы остаются самыми многочисленными в Турции. На втором месте немцы и на третьем британцы.