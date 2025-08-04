Росгвардия отработала ночное беспарашютное десантирование под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом прошли занятия по ночному беспарашютному десантированию, в которых принял участие личный состав ОМОН "Малахит". Бойцы прыгали из вертолета Ми-8 с высоты 20 метров при недостаточной видимости. Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, условия, в которых проходило занятие, были максимально приближены к боевым.

"Беспарашютное десантирование ночью — это не массовая практика, а инструмент для узкого круга спецподразделений, требующий безупречной физической подготовки, точного расчета и железной выдержки. Ночью оно может быть применено в спецоперациях, когда требуется скрытная высадка в условиях тотального контроля воздушного пространства противником", — отметили в пресс-службе.

Вертолеты часто используют для доставки в труднодоступные места, как например леса, горы, крыши и захваченные бандитами здания. Для спуска применяются трос и подвесная система с карабином. Приобретенные навыки помогут бойцам для выполнения задач по борьбе с терроризмом и незаконными вооруженными формированиями.

Несмотря на то, что для большинства спецназовцев это была не первая высадка, каждый из них все равно прошел медицинское освидетельствование на отсутствие противопоказаний, теоретическую и наземную подготовку, а также обязательный инструктаж по технике безопасности. В Росгвардии добавили, что все поставленные в ходе занятий задачи были выполнены в полном объеме, а задействованные силы и средства показали высокую готовность к действиям по предназначению.