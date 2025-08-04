В Тюменской области специалисты Росгвардии уничтожили снаряд времен Гражданской войны

В Тюменской области специалисты Росгвардии уничтожили снаряд времен Гражданской войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "Вепрь" территориального управления Росгвардии обследовали и уничтожили снаряд, обнаруженный при земляных работах в Тобольском муниципальном округе. Инженерно-досмотровая группа отряда при получении информации о найденном подозрительном предмете незамедлительно выехала на место.

"В результате проведенных спецмероприятий идентифицирован 122 мм артиллерийский снаряд времен Гражданской войны со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять опасность для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности он был уничтожен взрывотехниками ОМОН Росгвардии", - говорится в сообщении.