Госдума потребовала от регионов посчитать школьников, годных к службе в армии

В Госдуме хотят получить из регионов данные о здоровых детях (I-II группа здоровья), занимающихся спортом, а также о количестве юношей допризывного возраста, признанных годными к воинской службе, об этом заявил председатель комитета ГД по физкультуре и спорту Олег Матыцин ("Единая Россия").

"В регионах отсутствует единство в понимании сути детско-юношеского спорта и дальнейших перспектив его развития. Чтобы принять решение, нам нужна объективная и честная информация от субъектов о состоянии детско-юношеского спорта", - цитирует Матыцина канал "Дума ТВ".

Примечательно, что еще недавно Матыцин был министром спорта России и, по сути, отвечал за создание в регионах системы оценки таких данных, но, видимо, не смог этого добиться – ведь его не взяли в новое правительство, да и сам он констатирует – в регионах такого нет.

"Мы понимаем, что существует разная финансовая, кадровая и инфраструктурная обеспеченность. Но минимальные требования обеспеченности должны быть выполнены", - заявил глава комитета.