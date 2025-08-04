В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение учителей за посты в соцсетях

В Госдуме предложили ввести мораторий на увольнение педагогов за посты в соцсетях. С инициативой выступила член комитета ГД по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"). Она рассказала, что ей поступают многочисленные обращения от педагогов, обеспокоенных участившимися случаями увольнений по основаниям, связанным с их личной активностью в соцсетях, передает РИА Новости.

При этом Скрозникова предлагает еще и разработать некие рекомендации по оценке контента педагогов в соцсетях. При этом Трудовой кодекс не предусматривает никаких оценок постов учителей. Стоит отметить, что речь идет не о запрещенном контенте, для которого есть критерии в Административном и Уголовном кодексах, а просто о спорных постах, часто – вкусовщине, когда, например, консервативно настроенная часть общественности находит купальники молодой учительницы, в которых она фотографируется, слишком вызывающими.