На Кубани оштрафована автор видео, позировавшая на фоне горевшей нефтебазы

Адлерский районный суд оштрафовал 20-летнюю Карину Ощуркову – девушку, позировавшую на фоне горевшей нефтебазы.

Размещенная Ощурковой информация нарушает правила о запрете на съёмку беспилотников и работы систем противовоздушной обороны. Свой необдуманный поступок в суде девушка объяснила состоянием алкогольного опьянения. Вердикт – административный штраф в 30 тыс. руб., сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе начался из-за ночной атаки дронов. Об этом инциденте сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в соцсетях. По его данным, в Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. В ликвидации последствий пожара участвовали 127 человек и 35 единиц техники. В 16.00 возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидировали.