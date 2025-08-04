Дело директора "ТБО "Экосервис", устроившего мусорный апокалипсис, передают в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора скандально известного ООО "ТБО "Экосервис", который ранее обслуживал Западную зону Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, директор обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия".

По версии следствия, с сентября 2023 года по август 2024-го обвиняемая перечислила в адрес ООО ПКФ "Азимут" свыше 80,3 млн рублей, а в адрес ООО "ЭКО-РЕГУЛ" свыше 26 млн рублей. При этом указанные организации фактически не оказывали каких-либо услуг "ТБО "Экосервис", не осуществляли ни сбор, ни вывоз мусора. Это привело к образованию задолженности регионального оператора перед операторами, которые действительно вывозили отходы, а также перед ООО "Горкомхоз", которое занималось сбором и накоплением отходов на полигоне в Ревде.

Из-за это пострадали и жители всей Западной зоны региона, чей мусор не вывозили с контейнерных площадок неделями.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Напомним, что регулярный вывоз отходов был нарушен на территории Первоуральска, Новоуральска, Полевского, Ревды, Верхнего Тагила, Кировграда и Невьянска. После этого в арбитражный суд поступили десятки исков перевозчиков к регоператору на сумму более 400 млн рублей. Итогом мусорного коллапса стало лишение "ТБО Экосервис" статуса регионального оператора и уход с рынка.

В это же время подконтрольная свердловскому правительству КРСУ зарегистрировала юрлицо - ООО "ЭкоПарк", которое получило необходимую лицензию на работу с широким перечнем отходов. Подробнее о компании и целях ее создания мы писали ранее.