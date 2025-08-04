Компания "Красное и Белое" ушла из Вологодской области

Из Вологодской области с 1 августа ушла сесть алкомаркетов "Красное и белое". На основании заявления владельца сети — ООО "Альфа-М" — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом.

"Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя", - написал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своём telegram-канале.

Вологжанам, которые потеряют рабочие места в связи с ликвидацией магазинов "Красное и Белое", власти пообещали помочь с поиском работы. Владельцам помещений, в которых размещались магазины сети "Красное и Белое", предлагается взвешенно подходить к вопросам аренды.

"Рекомендуем отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общественного питания. Мы готовы оказать предпринимателям поддержу по нашей программе "5:3:3" и выдать льготный займ на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита", - пишет Филимонов.

Всего в начале года на Вологодчине работало 610 алкомаркетов, из них 346 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер, уточнил глава региона.

Напомним, с марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах.