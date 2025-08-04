В СК назвали возможную причину столкновения туристического автобуса и поезда

В СКР полагают, что водитель туристического автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленинградской области, нарушил правила дорожного движения.

По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд непосредственно перед движущимся грузовым поездом, сообщает Следственный комитет России.

Напомним, ДТП произошло в 6.11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. Туристический автобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них умер. В МВД уточнили, что это женщина 1957 года рождения.