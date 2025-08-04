Лава с камчатского вулкана Ключевской может угрожать туристам

Находящимся на камчатском вулкане Толбачик туристам может грозить опасность. Лава из кратера соседнего Ключевского вулкана активно спускается, она уже растянулась на три километра и приближается к леднику Богдановича, который и так уже активно тает, передает ТАСС со ссылкой на директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова.

По его словам, мощные потоки воды и вулканического пепла могут пойти вниз по реке Студеной, а далее – могут перекрыть участок автотрассы Козыревск - Петропавловск-Камчатский.

Туристы могут оказаться запертыми водами реки Студеной.

Ключевской активизировался вместе с другими камчатскими вулканами примерно в то же время, когда в регионе произошло мощнейшее за последние 70 лет землетрясение – 30 июля были зафиксированы толчки магнитудой 8,8 балла.