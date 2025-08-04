Арбитраж принял к производству заявление о банкротстве жестоко убитого следователя

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление о банкротстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина, который был убит с особой жестокостью в сентябре прошлого года, передает корреспондент Накануне.RU.

С иском в суд обратилась бывшая супруга следователя Елена Головина в июле текущего года. Заявление подано в интересах двух несовершеннолетних детей детей Середкина. Сумма исковых требований составляет 4 млн 634 тыс. руб. Рассматривать дело будут 8 октября.

Напомним, 9 сентября 2024 года начальника следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по региону Евгения Середкина убил пенсионер Росгвардии Алексей Головин. Убийство было совершено по мотивам ревности - его супруга Елена Головина была бывшей женой Середкина. Головин взял топор и пришел к дому Середкина. На лестничной площадке он отключил электричество, а затем, когда следователь вышел проверить щиток, ударил его топором. Евгений, получая травмы, звал на помощь, и дети стали свидетелями нападения. На его теле обнаружили следы от 81 удара. Головин сам сообщил о случившемся в полицию. В действиях Головина следствие усмотрело особую жестокость из-за страданий жертвы. Кроме того, совершая убийство, Алексей Головин видел, что за ним наблюдают двое малолетних детей, и знал, что увиденное причиняет им моральные страдания. По итогам психолого-психиатрической экспертизы, Головин был признан вменяемым.

Обвиняемый на суде заявил, что полностью признает свою вину и попросился на СВО, однако контракт с ним не был заключен. Злоумышленник был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.