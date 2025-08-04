Производящие истребители рабочие Boeing начали забастовку

Рабочие корпорации Boeing, которые производят истребители, начали забастовку. Речь идет о тысячах сотрудников.

Около 3,2 тыс. сотрудников трех заводов компании в штатах Миссури и Иллинойс отклонили предложенный Boeing вариант четырехлетнего трудового соглашения. Работники этих заводов собирают истребители Boeing F-15 и F/A-18, учебный самолет Т-7 и беспилотник-дозаправщик MQ-25, разрабатываемый для ВМС США. Вице-президент и главный управляющий Boeing Air Dominance Дэн Джиллиан, который является также руководителем завода в Сент-Луисе, заявил, что сотрудники готовы к забастовке, приводит "Интерфакс" данные американских СМИ.

Осенью прошлого года Boeing ответила на протесты сотрудников – начала сокращать персонал. Сокращения коснутся примерно 17 тыс. руководителей, менеджеров-распорядителей и сотрудников, сообщила главный исполнительный директор Келли Ортберг сотрудникам в служебной записке. Компания также планирует отложить выпуск своего первого реактивного лайнера 777X. Организация ожидает, что продажи в третьем квартале окажутся значительно ниже оценок Уолл-стрит. В сентябре 2024 г. более 32 тыс. сотрудников Boeing в Сиэтле и Портленде устроили забастовку, потребовав увеличения зарплат на 40%. Авиапроизводитель пока не смог с ними договориться и приступил к сокращениям.