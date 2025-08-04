Центр Екатеринбурга перекроют ради забега "Европа – Азия"

В Екатеринбурге закроют центральные улицы ради забега "Европа – Азия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, легкоатлетический марафон пройдет в это воскресенье, 10 августа. Ограничения пройдут в три этапа и коснутся следующих участков.

С 00:01 9 августа до 19:00 10 августа:

улица Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.

С 6:00 до 09:00 10 августа:

проспект Ленина, от Пушкина до Мичурина;

улица Карла Либкнехта, от Малышева до Шевченко;

улица Николая Никонова, от Карла Либкнехта до Царской;

улица Царская, от Николая Никонова до Толмачева;

улица Толмачева, от Царской до Ленина.

С 6:00 до 13:00 10 августа:

улица Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;

улица 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

проспект Ленина, от Вайнера до Пушкина;

четная сторона проспекта Ленина, от Репина до Вайнера;

нечетная сторона улицы Татищева, от Репина до Пирогова;

улица Пирогова, от Татищева до Крауля;

улица Крауля, от Пирогова до Мельникова;

улица Мельникова, от Крауля до Репина;

улица Репина, от Мельникова до Металлургов;

четная сторона улицы Металлургов, от Репина до дороги Р-242 "Пермь – Екатеринбург".

Также на участках будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности, включая проезжую часть и тротуары, с 6:00 до 13:00 10 августа.

Ранее сообщалось, что из-за фестиваля "Атмофест" в Екатеринбурге на 20 дней ограничат движение по улице Гражданской.