Центр Екатеринбурга перекроют ради забега "Европа – Азия"
В Екатеринбурге закроют центральные улицы ради забега "Европа – Азия".
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, легкоатлетический марафон пройдет в это воскресенье, 10 августа. Ограничения пройдут в три этапа и коснутся следующих участков.
С 00:01 9 августа до 19:00 10 августа:
- улица Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.
С 6:00 до 09:00 10 августа:
- проспект Ленина, от Пушкина до Мичурина;
- улица Карла Либкнехта, от Малышева до Шевченко;
- улица Николая Никонова, от Карла Либкнехта до Царской;
- улица Царская, от Николая Никонова до Толмачева;
- улица Толмачева, от Царской до Ленина.
С 6:00 до 13:00 10 августа:
- улица Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
- улица 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
- проспект Ленина, от Вайнера до Пушкина;
- четная сторона проспекта Ленина, от Репина до Вайнера;
- нечетная сторона улицы Татищева, от Репина до Пирогова;
- улица Пирогова, от Татищева до Крауля;
- улица Крауля, от Пирогова до Мельникова;
- улица Мельникова, от Крауля до Репина;
- улица Репина, от Мельникова до Металлургов;
- четная сторона улицы Металлургов, от Репина до дороги Р-242 "Пермь – Екатеринбург".
Также на участках будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности, включая проезжую часть и тротуары, с 6:00 до 13:00 10 августа.
Ранее сообщалось, что из-за фестиваля "Атмофест" в Екатеринбурге на 20 дней ограничат движение по улице Гражданской.