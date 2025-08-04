04 Августа 2025
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Фото: Накануне.RU

Центр Екатеринбурга перекроют ради забега "Европа – Азия"

В Екатеринбурге закроют центральные улицы ради забега "Европа – Азия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, легкоатлетический марафон пройдет в это воскресенье, 10 августа. Ограничения пройдут в три этапа и коснутся следующих участков.

С 00:01 9 августа до 19:00 10 августа:

  • улица Бориса Ельцина, от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.

С 6:00 до 09:00 10 августа:

  • проспект Ленина, от Пушкина до Мичурина;
  • улица Карла Либкнехта, от Малышева до Шевченко;
  • улица Николая Никонова, от Карла Либкнехта до Царской;
  • улица Царская, от Николая Никонова до Толмачева;
  • улица Толмачева, от Царской до Ленина.

С 6:00 до 13:00 10 августа:

  • улица Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта;
  • улица 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
  • проспект Ленина, от Вайнера до Пушкина;
  • четная сторона проспекта Ленина, от Репина до Вайнера;
  • нечетная сторона улицы Татищева, от Репина до Пирогова;
  • улица Пирогова, от Татищева до Крауля;
  • улица Крауля, от Пирогова до Мельникова;
  • улица Мельникова, от Крауля до Репина;
  • улица Репина, от Мельникова до Металлургов;
  • четная сторона улицы Металлургов, от Репина до дороги Р-242 "Пермь – Екатеринбург".

Также на участках будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности, включая проезжую часть и тротуары, с 6:00 до 13:00 10 августа.

Ранее сообщалось, что из-за фестиваля "Атмофест" в Екатеринбурге на 20 дней ограничат движение по улице Гражданской.

Теги: забег, улицы, перекрытие, марафон, Екатеринбург


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