04 Августа 2025
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Стало известно, как будет выглядеть ФОК "Динамо" в Омске

Проект физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо" в Омске получил визуализацию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Согласно рендерам, фасады будут выполнены из композитных панелей в фирменных цветах "Динамо" — сером и синем. Визуализация носит предварительный характер — в ходе строительства возможны отдельные изменения, однако общие характеристики комплекса останутся неизменными. Площадь одноэтажного здания составит 10,8 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрено размещение пяти спортивных зон: универсального игрового зала, борцовского зала и трёх полей для мини-футбола.

спортивный комплекс Динамо(2025)|Фото: пресс-служба губернатора и правительства Омской области

Строительство спорткомплекса реализуется в рамках трёхстороннего соглашения, подписанного в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме губернатором региона Виталием Хоценко.

Участниками соглашения выступили Группа "Эталон", Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" и правительство Омской области. Проект станет первым этапом сотрудничества между Обществом "Динамо" и Группой "Эталон", соглашение о котором было достигнуто в апреле 2025 года. Партнёрство предусматривает развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержку массового спорта и проведение совместных мероприятий.

Теги: динамо, рендер, визуализация, виталий хоценко


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