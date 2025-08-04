В России чуть-чуть вырос спрос на ипотеку

В России начал восстанавливаться спрос на ипотеку. Так, в июле выдача ипотечных кредитов выросла на 11% по сравнению с первым месяцем лета, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные ВТБ.

"В июле российские банки выдали ипотечных кредитов на покупку жилья на 340 млрд руб. Это на 11% больше, чем в июне текущего года. Средняя сумма кредита составила около 5,5 млн руб.", - посчитали в ВТБ.

Тем не менее, падение ипотеки с начала года составило 42% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По-прежнему около 80% выданных кредитов приходится на льготную ипотеку с господдержкой. На рыночных условиях кредиты почти не берут из-за остающейся очень высокой ключевой ставки (которая тянет за собой столь же высокие рыночные ставки).