SHOT: Пользователи сообщают о сбоях в работе СДЭК

Сбои произошли в работе логистической компании СДЭК, пишет SHOT.

Пользователи сообщают, что приложение и сайт не загружаются. Кроме того, некоторые не могут зайти в личный кабинет.

На неполадки жалуются пользователи из разных регионов, в том числе из Новгородской области, Екатеринбурга и Хакасии, пишет телеграм-канал.

В прошлом году в работе СДЭК прозиошел масштабный сбой. Он затронул приложение и сайт компании. В СДЭК на несколько дней вынужденно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке. Ответственность за сбой взяла на себя проукраинская хакерская группа Head mare. При этом собеседник "Известий" на рынке информационной безопасности указал, что подтверждения о взломе именно этой группировкой нет, так как они зачастую "приукрашивают свои заслуги".