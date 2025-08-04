В Москве начинается суд по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

В Москве сегодня начинается судебный процесс по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Рассмотрение по существу будет вести 2-й Западный окружной военный суд.

Первое заседание состоится в открытом режиме, но сам процесс закроют от прессы и общественности, поскольку в деле есть секретные документы.

В деле 19 фигурантов – непосредственные исполнители и те, кого обвинение считает соучастниками. Потерпевшими по делу выступают 115 человек.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. В ходе атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку.

Ответственность за теракт брала на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом российские власти утверждали, что за организацией теракта стоит Украина.

Хотя в СМИ много говорилось о вопросах к системе безопасности "Крокус Сити Холла", о привлечении к ответственности кого-то от концертной площадки не сообщалось. Также СМИ сообщали о предупреждениях о возможных терактах, которые, якобы, российским спецслужбам передавали Иран и США. Об этом аспекте расследования официальные лица также не сообщали.