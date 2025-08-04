Краснокамский маньяк, отбывающий наказание в "Черном дельфине", сознался еще в двух убийствах

Краснокамский маньяк 58-летний Станислав Белорусцев, отбывающий наказание в исправительной колонии "Черный дельфин" в Соль-Илецке Оренбургской области, сознался еще в двух убийствах, сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

По данным издания, он сообщил сотрудникам ИК, что 21 год назад - 6 марта 2004 года убил двух братьев - 15 и 17 лет. Самому ему тогда было 37 лет.

В 2010 году Станислава Белорусцева посадили в "Чёрный дельфин" на пожизненное за тройное убийство: он забил насмерть блином от гантели троих собутыльников. Позже он признался еще в 12 эпизодах. Все 15 убийств он совершил в течение десяти лет — с 1999-го по 2009-й год на территории города Краснокамска в Пермском крае, за что его прозвали краснокамским маньяком. Теперь на его счету уже 17 жертв.