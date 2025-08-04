ФСБ: В КБР ликвидированы террористы

В Кабардино-Балкарии ликвидировали трех террористов, планировавших напасть на сотрудников правоохранительных структур.

Их обнаружили в Баксанском районе республики в ночь на 1 августа. Как сообщили в ФСБ, при задержании преступники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Среди силовиков потерь нет.

Отмечается, что ликвидированные являются участниками запрещенной на территории РФ террористической организации.

Ранее в Северной Осетии сотрудники ФСБ предотвратили теракт. По мнению спецслужбы, его планировали совершить подростки. В Моздоке задержаны двое подростков – граждан России. Они планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов, во время которого хотели использовать самодельные взрывные устройства.