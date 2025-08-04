В России вчетверо замедлился поток иностранных туристов

Летом в четыре раза замедлился поток иностранных туристов в Россию. Показатель упал до 10%.

Количество бронирований размещения в России интуристов на лето увеличилось на 10% год к году, подсчитали в "Островке". Темпы роста спроса резко сократились: в первой половине мая аналитики говорили об увеличении спроса на 40% год к году. Лето не оправдало ожиданий: спрос не вырос, а по многим направлениям снизился, констатирует гендиректор туроператора "Тари Тур" Марина Левченко, пишет "Ъ".

Причинами называют конфликты на Ближнем Востоке и рост стоимости услуг из-за укрепления рубля.