Россияне меньше заказывают из-за границы одежды и обуви ушедших брендов

В первом полугодии 2025 года россияне стали хоть и не сильно, но меньше заказывать обуви и одежды из-за рубежа на сервисе CDEK.Shopping (снижение на 8% год к году), передают "Ведомости". При этом одежда и обувь остаются категорией-лидером продаж.

Также сервис отмечает, что снизился спрос на товары брендов, ушедших из России: Zara, Uniqlo и др.

Участники рынка отмечают, что налаживание логистики и разрешение Минпромторга на параллельный импорт одежды ушедших марок сделали свое дело – большинство таких брендов сейчас можно купить в России, хотя цена может быть выше, чем до 2022 года и чем в иностранных магазинах.