Житель Екатеринбурга заплатит 500 тысяч рублей за финансирование "Команды Навального"**

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о финансировании экстремистской деятельности. Жителю города придется заплатить крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, уралец посмотрел на канале "Алексей Навальный"* в YouTube видеоролик, в котором организовали сбор средств, призвав поддержать "Команду Навального"** и осуществить финансирование их деятельности. Свердловчанин оформил ежемесячный автоматический платеж и в дальнейшем предоставлял деньги организации, признанной экстремистской в России.

За это Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил мужчине штраф в 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

* Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

** Экстремистская организация, запрещенная в России