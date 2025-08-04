В Березниках подросток утонул в реке Ленва

В Березниках 17-летний подросток утонул в реке Ленва, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 1 августа. Подросток купался без присмотра со стороны взрослых. 3 августа тело несовершеннолетнего было обнаружено спасателями и следователями. Предварительно, несовершеннолетний скончался в результате утопления.

Следователем следственного отдела по городу Березники проводится процессуальная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.