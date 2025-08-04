ХК "Автомобилист" продлил контракт с защитником Эбертом

Защитник Ник Эберт остается в "Автомобилисте".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, с хоккеистом заключен новый контракт на два года. Для Ника предстоящий сезон станет уже четвертым подряд в Екатеринбурге.

Американский защитник пополнил состав уральской команды в 2022 году и провел в общей сложности 156 матчей за "Автомобилист" в КХЛ. В них он набрал 82 (30+52) балла за результативность, став в 2024 году бронзовым призером чемпионата.

Напомним, недавно ХК "Автомобилист" заключил новый контракт с защитником Джесси Блэкером.