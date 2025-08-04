Кубанский шторм идет на Москву

Ливневые дожди, которые в минувшие выходные снабдили Краснодарский край двойной месячной нормой осадков и сбили 40-градусную жару в регионе, уходят на север – в Москву.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе похолодает и уже около полудня в понедельник, 4 августа, начнется сильный дождь с грозами. Затем начнется град, порывы ветра будут достигать 17-20 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение.

Между тем, на Кубани ликвидируют последствия шторма, который сопровождался смерчами и сходом селей в горах. Так, на трассе М-4 обрушился мост, также полностью смыло старый автомобильный мост в поселке Лермонтово, в реках значительно поднялся уровень воды. Из-за паводка объявлялась эвакуация в нескольких детских лагерях на побережье Черного моря.