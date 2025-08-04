Суд арестовал самокатчика из Нижней Туры, обвиняемого в нападении на супружескую пару

Нижнетуринский городской суд отправил под стражу местного жителя М. Алидарова, обвиняемого в нападении на супружескую пару и убийстве женщины.

Под стражей он пробудет до 30 сентября 2025 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.

Как сообщают Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев, трагедия произошла утром 1 августа. По одной из версий, супружеская пара вышла прогуляться после обработки квартиры, а по другой - провожала свою дочь-подростка на автобус. Во дворе в границах улиц Карла Маркса и Ленина к супругам на самокате подъехал обвиняемый, который, по словам дочери пары, стал кричать, обращаясь к женщине. Когда же последняя решила выяснить, в чем причина агрессии, тот, якобы бросил самокат, вытащил нож и нанес женщине удар в грудную клетку, от чего та позднее скончалась.

Отец семейства попытался удержать незнакомца и стал звать на помощь. Из соседних домов выбежали еще несколько мужчин, которые скрутили нападавшего. В нем они узнали местного жителя, который, как предполагают очевидцы, в момент нападения был пьян. Отец семейства был ранен ножом, но выжил.

Очевидцы также рассказали, что каких-либо конфликтных ситуаций между семьей и обвиняемым они ранее не наблюдали. В прокуратуре и СКР инцидент пока не комментируют.