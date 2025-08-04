В Волгоградской области после атаки БПЛА вновь ограничили движение поездов

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, во Фролово произошло возгорание технического здания станции Арчеда. Выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах. Отмечается, что пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала.

Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, который находится на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района.

На прошлой неделе в Волгоградской области из-за беспилотников также было нарушено движение поездов. Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру было остановлено движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги.