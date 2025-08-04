Вблизи Петербурга туристический автобус столкнулся с поездом

В Ленинградской области произошла авария. Есть погибший и пострадавшие.

В 6.11 на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец. Туристический автобус выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пострадали 12 пассажиров автобуса, один из них умер. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались, сообщает Октябрьская железная дорога.